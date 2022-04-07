Финляндия в течение следующих недель обнародует планы касательно возможного вступления в НАТО.

При этом Финляндия может подать заявку на вступление в Североатлантический альянс уже нынешней весной.

Президент Финляндии Саули Ниинисте в комментарии шведскому YLE отметил, что сейчас уже есть убедительные доказательства того, что большинство граждан страны хотят вступления в НАТО.

Ранее мы писали, что первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс НАТО сделает ее "целью ответных мер" со стороны Российской Федерации.

Также "Страна" сообщала, что еще 13 января генсек НАТО допустил скорое вступление в Альянс Швеции и Финляндии.

Война в Украине продолжается уже 43-й день. Мы следим за ситуацией в Харькове, Сумах, на Донбассе и в других регионах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала главные события 6 апреля на полях сражений и дипломатических фронтах. На фронте было относительное затишье. Продолжалось накопление российских сил для броска на Донбасс со стороны Харьковской области. США ввели новые санкции против России, о санкциях в отношении "Сбербанка" объявил Лондон.

Также мы писали о том, как война в Украине может повлиять на выборы во Франции.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 42-го дня войны и санкциях, которые Запад ввел против РФ.