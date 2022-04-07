Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс НАТО сделает ее "целью ответных мер" со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает "РИА-Новости".

Представитель Совета федерации России пригрозил последствиями Финляндии, если государство выберет курс на присоединение к НАТО.

"Вступление Финляндии в НАТО сделало бы ее мишенью для российских ответных мер", - заявил Джабаров.

Он добавил, что "если руководство Финляндии пойдет на это - это будет стратегическая ошибка".

Напомним, что еще 13 января генсек НАТО Столтенберг допустил скорое вступление в Альянс Швеции и Финляндии.

При этом, еще за четыре дня до войны в Украине президент Финляндии не рассматривал вступления страны в НАТО.

Однако, из-за войны в Украине в Финляндии теперь всерьез обсуждают вступление в НАТО.

Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.