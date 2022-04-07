Россия пригрозила Финляндии ответными мерами в случае вступления в НАТО
Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс НАТО сделает ее "целью ответных мер" со стороны Российской Федерации.
Об этом сообщает "РИА-Новости".
Представитель Совета федерации России пригрозил последствиями Финляндии, если государство выберет курс на присоединение к НАТО.
"Вступление Финляндии в НАТО сделало бы ее мишенью для российских ответных мер", - заявил Джабаров.
Он добавил, что "если руководство Финляндии пойдет на это - это будет стратегическая ошибка".
Напомним, что еще 13 января генсек НАТО Столтенберг допустил скорое вступление в Альянс Швеции и Финляндии.
При этом, еще за четыре дня до войны в Украине президент Финляндии не рассматривал вступления страны в НАТО.
Однако, из-за войны в Украине в Финляндии теперь всерьез обсуждают вступление в НАТО.
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