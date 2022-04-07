Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в большом интервью британскому новостному телеканалу Sky News заявил, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российского вторжения в Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.

В связи с этими событиями у Пескова спросили, считает ли он экзистенциальной угрозой для России вступление Швеции и Финляндии в НАТО, которая "может привести к применению ядерного оружия".

"Что вы имеете в виду? Дальнейшее расширение НАТО? Нет, я не думаю", - ответил Песков.

Он также добавил, что не считает экзистенциальной угрозой для России и введённые экономические санкции, и оказываемое давление.

"Нет, мы живем под санкциями уже пару десятилетий, и мы уже привыкли к этой ситуации. Мы начали готовиться к этим санкциям год назад…" - сказал Песков.

Как писала "Страна", сегодня президент Финляндии Саули Ниинисте сказал, что сейчас большинство граждан страны хотят вступления в НАТО.

А первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс сделает ее "целью ответных мер" со стороны Российской Федерации.