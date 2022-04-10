Турция не пустит военные корабли НАТО в Черное море.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. При этом он сослался на конвенцию Монтре и сообщил, что проход будет закрыт для военных кораблей стран, не имеющих выхода к Черному морю, сообщает телеканал A Haber.

Акар также допустил, что появление мин в море может быть умышленным: они могли были выпущены в рамках плана оказать на Анкару давление, чтобы она пропустила минные тральщики НАТО в Черное море, что противоречит Конвенции Монтре.

Конвенция Монтре, восстановившая суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, принятая на Конференции о режиме Черноморских проливов в 1936 году, ограничивает присутствие в Черном море военных кораблей нечерноморских стран.

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