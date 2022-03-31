Турция не собирается отправлять в Украину своих военных. Об этом сообщил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу "А хабер".

"Требование Украины, чтобы Турция была гарантом, является свидетельством доверия к Турции. А комментарии, что Турция отправит своих солдат, не соответствуют действительности", - сообщил Чавушоглу.

Напомним, глава МИД Турции заявил, что не увидел "полной реализации" результатов переговоров Украины и РФ в Стамбуле.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Telegram-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О последних событиях на фронте и происходящем вокруг переговоров Украины и РФ в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.