Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не видит "полной реализации" результатов стамбульских переговоров Украины и РФ.

"Вероятно, речь идёт о заявлении Минобороны России о "значительном снижении активности под Киевом и Черниговом" (никаких других принятых решений на встрече в Стамбуле не озвучивалось)", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Также Чавушоглу сказал, что 30 марта общался с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по поводу организации их встречи.

Он заявил, что встреча глав МИД Украины и МИД РФ возможна в ближайшие две недели.

Напомним, несмотря на стамбульскую договоренность о "значительном снижении активности под Киевом и Черниговом", британская разведка прогнозирует тяжелые бои под Киевом в ближайшие дни.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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