Владимир Зеленский заявил, что Турция запретит проход военных кораблей России в Черное море после вторжения РФ.

Об этом говорится в Twitter Зеленского.

"Спасибо моему другу, господину президенту Реджепу Эрдогану и турецкому народу за мощную поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и весомая военная, гуманитарная помощь для Украины сегодня крайне важны. Народ Украины никогда этого не забудет!" - говорится в твите.

В то же время газета "Джумхуриет" со ссылкой на источники пишет, что Турция не вводила ограничения на проход военных кораблей РФ через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы .

Ранее Украина обратилась к Турции с просьбой заблокировать проход российских военных кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор.

После этого в МИД Турции допустили закрытие проливов, но заявили, что даже в этой ситуации у РФ будет право использовать их для возвращения флота на базу.

Также мы писали, что пограничная служба Украины заявила, что Россия закрыла северо-западную часть Черного моря для судоходства. То есть, фактически Украина оказалась в морской блокаде.

24 февраля Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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