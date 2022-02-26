Воздушное пространство с Россией уже закрыли 10 стран. Перечень
По состоянию на субботу, 26 февраля, воздушное пространство с Российской Федерацией закрыли уже 10 стран.
Так, в список стран, закрывших воздушное пространство, попали:
- Великобритания,
- Болгария,
- Польша,
- Украина,
- Эстония,
- Латвия,
- Чехия,
- Польша,
- Литва,
- Румыния
Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.
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