Небо возле России закрыли уже 10 стран. Фото: flickr

По состоянию на субботу, 26 февраля, воздушное пространство с Российской Федерацией закрыли уже 10 стран.

Так, в список стран, закрывших воздушное пространство, попали:

  • Великобритания,
  • Болгария,
  • Польша,
  • Украина,
  • Эстония,
  • Латвия,
  • Чехия,
  • Польша,
  • Литва,
  • Румыния

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация

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