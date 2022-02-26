По состоянию на субботу, 26 февраля, воздушное пространство с Российской Федерацией закрыли уже 10 стран.

Так, в список стран, закрывших воздушное пространство, попали:

Великобритания,

Болгария,

Польша,

Украина,

Эстония,

Латвия,

Чехия,

Польша,

Литва,

Румыния

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

В нашем онлайне — Главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас.

Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.