Шольц объяснил, зачем он с Макроном продолжают общаться с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он с президентом Франции Эммануэлем Макроном продолжает общаться с российским главой Владимиром Путиным, чтобы донести ему информацию о военных потерях его страны.
Об этом немецкий чиновник заявил во время пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, передает "Укринформ".
"Мы используем возможность донести до Путина правдивую информацию о количестве погибших российских солдат - это будет иметь огромные последствия для российской армии; о масштабе разрушений российских вооружений, которые невозможно будет в дальнейшем использовать; о том, что его планы не реализуются так, как он того хотел", - сказал он.
В то же время Шольц добавил, что информация, которая доносится до Путина, его ближайшим окружением умалчивается.
Война в Украине продолжается уже 45-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 9 апреля на военном и политическом фронте
"Страна" анализировала главные события 44-го дня войны.
На фронте продолжается относительное затишье, но все громче звучат прогнозы о большом сражении на Донбассе.
Большинство западных СМИ предсказывают в Украине долгую войну, которая может затянуться на годы.
В освобожденной Бородянке начали разбирать завалы, там находят тела погибших жителей.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 44-го дня войны