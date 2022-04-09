Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он с президентом Франции Эммануэлем Макроном продолжает общаться с российским главой Владимиром Путиным, чтобы донести ему информацию о военных потерях его страны.

Об этом немецкий чиновник заявил во время пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, передает "Укринформ".

"Мы используем возможность донести до Путина правдивую информацию о количестве погибших российских солдат - это будет иметь огромные последствия для российской армии; о масштабе разрушений российских вооружений, которые невозможно будет в дальнейшем использовать; о том, что его планы не реализуются так, как он того хотел", - сказал он.

В то же время Шольц добавил, что информация, которая доносится до Путина, его ближайшим окружением умалчивается.

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