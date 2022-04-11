Российский гонщик Артем Северюхин продемонстрировал нацистский жест во время награждения на юниорском чемпионате Европы по картингу.

Северюхин занял первое место в гонке первого этапа турнира в португальском Портимау.

На подиуме россиянин показал нацистский жест и засмеялся.

При этом Северюхин выступает за команду Ward Racing, а из-за санкций флаг РФ демонстрировать запрещено - российские пилоты используют гоночные лицензии других стран.

Известный украинский гонщик Иван Пеклин призывает ФИА отреагировать на такое поведение.

"Пока тысячи людей умирают в моей стране от рук российских захватчиков, пока кто-то говорит, что спорт – вне политики, мы можем видеть поведение российского гонщика на подиуме чемпионата Европы. Я призываю ФИА к действиям", – сказал Пеклин.

Официальных комментариев по поводу этого инцидента на данный момент нет.

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