МОК рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам соревнований не разрешать участие российских и белорусских спортсменов. С таким заявлением организация выступила в связи с нападением России на Украину.

"Исполком МОК призывает все международные спортивные федерации перенести или отменить свои спортивные мероприятия, запланированные в России или Беларуси.

Кроме того, исполком МОК настоятельно призывает не демонстрировать российский или белорусский государственные флаги и не исполнять российский или белорусский гимн на международных спортивных соревнованиях", - говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.

Также стало известно, что международная федерация тхэквондо лишила Путина чёрного пояса. Помимо этого федерация не будет проводить в России и Белоруссии спортивные соревнования.

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