Президент США Джо Байден начал выступать в Варшаве с речью по Украине.

Американский президент начал с экскурса в историю, вспомнил о борьбе польской "Солидарности" против коммунистического режима, что со временем (в течение 10 лет) привело к его краху.

Далее перешёл к войне в Украине. И призвал готовиться к длительной борьбе.

"Мы должны понять, что эта война не будет выиграна за пару дней или пару месяцев, нужно приготовиться к долгой борьбе", - сказал Байден.

Байден заявил о поддержке Украины.

"Я повторю то, что сказал сегодня министру обороны Украины. Мы с вами! И точка! Все должны понять, что сегодня происходит испытание всех времен.

Борьба за демократию не закончилась холодной войной, некоторые автократы за последние 30 лет пытались преодолеть верховенство права, сегодня Россия придушила у себя демократию, они пытаются сделать это и в других местах. Они фальшиво говорят об этнической солидарности, Путин сказал, что хочет денацифицировать Украину - это циничная ложь. Он хочет сбросить Зеленского, который еврей, который законно избран, чей дед боролся с нацистской Германией", - пояснил президент США.

Джо Байден в своем выступлении затронул тему Североатлантического Альянса.

"Неправда, что мы собираемся расширять НАТО. Это ложь, которую распространяет Россия", - заявил президент США.

Байден добавил, что Альянс НАТО не угрожал России.

Байден сказал и об экономических санкциях.

"Запад объединился в санкциях, чтобы ухудшить экономическую систему в России. Импорт энергетики России запрещен, члены семей руководителей России под санкциями, более 400 компаний под санкциями. Олигархи, которые заработали огромные прибыли вследствие коррупции, они должны разделить теперь эту боль. Более 400 лиц и компаний покинули Россию, включая даже Макдоналдс. Рубль превратился в пепел и стоит более 200 рублей (в реальности на торгах - 95-100 - Ред.)", - заметил Байден.

Президент США заявил, что Америка должна помочь хоть немного облегчить ситуацию в некоторых городах Украины.

"Посмотрите, что творится в Мариуполе, мы должны помочь им доставить гуманитарную помощь. Эта война уже стала стратегическим провалом России", - сказал Байден.

Сегодня, 26 марта, продолжаются боевые действия в Украине. В нашем онлайне — обстановка в городах и на фронте.

Мы проанализировали, что произошло за месяц войны и когда она может закончиться.

Карта вторжения, главные новости, фото и видео — в телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

Что показал 30-й день войны — в материале "Серая зона под Киевом, прорыв под Изюмом и переговорные откровения Эрдогана" и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".