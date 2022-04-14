Рекламная сеть Google Adsense приостановила монетизацию контента, "который использует, отрицает или оправдывает военный конфликт в Украине".

Письмо с извещением о приостановке монетизации 13 апреля получили пользователи платформы.

"Цель этого изменения - уточнить, а в некоторых случаях также расширить требования к издателям в связи с текущим конфликтом. Ограничение распространяется в том числе на заявления, которые подразумевают, что жертвы сами ответственны за случившуюся трагедию, или используют другие приемы обвинения жертвы (например, заявления о том, что Украина осуществляет геноцид или преднамеренно атакует собственных граждан)", – говорится в извещении.

Также в письме сказано, что компания уже начала принимать меры в отношении заявлений о "спецоперации", "которые нарушают действующие правила".

Ранее "Страна" писала, что Google заблокировал канал "Дума-ТВ" в YouTube. После чего в России заговорили о запрете в стране видеохостинга.

Также мы сообщали, что в России допустили, что вскоре могут быть заблокированы магазины мобильных приложений Аpp Store и Google Play. Вместо них Кремль хочет создать свои аналоги.