Google "в ближайшие дни" ограничит работу магазина приложений Google Play для России. Скачивать можно будет только бесплатные игры и приложения.

Об этом говорится в заявлении Google.

Нельзя будет даже совершать микротранзакции внутри приложений.

Напомним, Apple Pay и Google Pay больше недоступны в России.

Ранее мы писали, что YouTube отключил все функции монетизации на территории России из-за войны в Украине.

Также мы сообщали, что в России заблокировали Facebook.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

Мы подробно рассказывали о том, как развивались события на фронте вчера, 9 марта.

Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что сегодня в Анталье началась встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как Европа принимает украинцев.