Администрация YouTube решила заблокировать канал "Дума-ТВ", который освещал события российского парламента. Об этом говорится в социальных сетях канала.

Известно, что на "Думу-ТВ" было подписано более 145 тысяч человек, а суммарное количество просмотров роликов набрало более 100 млн просмотров.

"Мы делились с вами эксклюзивными комментариями депутатов, трансляциями пленарных заседаний и нашими программами. Но мы были готовы к этому и активно развиваемся на других площадка", - говорилось в заявлении канала.

В МИД РФ на это намекнули, что в ближайшее время заблокируют YouTube.

"Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее", - прокомментировала событие спикер МИД России Мария Захарова в Telegram

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