Американская корпорация Google запустит в операционной системе Android оповещение украинцев о воздушных тревогах.

Об этом сообщил президент по международным вопросам компании Кент Уолкет.

По его словам, миллионы украинцев полагаются на сигналы о воздушной тревоге, которые способны спасти жизнь при авиаударах. Поэтому по просьбе украинского правительства Google решили развернуть систему оперативного оповещения через службу Google Play.

Кроме того, специалисты утверждают, что инструкция разработчиков также предусматривает объявление об отмене тревоги. Для этой функции будет использоваться приблизительное местоположение устройства.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 12 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 11 марта, на шестнадцатый день войны.

Напомним, 11 марта продолжали решать вопрос эвакуации из Мариуполя. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями.

Кроме того, исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что будет с посевной кампанией в Украине и как это скажется на мировых ценах на зерно