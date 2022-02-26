В Киеве снова объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает в Facebook Киевская городская государственная администрация в субботу, 26 февраля.

"В Киеве объявлена воздушная тревога. Всем гражданам проследовать в укрытия гражданской обороны", - говорится в сообщении администрации.

Кроме того, на проспекте Победы в ЖК Manhattan City идут бои.

Напомним, что в Харькове также в очередной раз объявлена воздушная тревога. Транслируется сообщение по радио, раздаются сирены.

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