В Украине запускают приложение "Воздушная тревога", которое будет оповещать об опасности в конкретном регионе. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Его можно будет скачать в приложение в Google Play Market по ссылке.

И в AppStore для пользователей смартфонов от Apple - по ссылке.

Как писала "Страна", спутники зафиксировали огромную колонну российской военной техники близ Киева. Тем временем CNN дает новые инсайды по войне в Украине. По данным агентства, в Белом доме ждут, что россияне введут блокаду Киева. И таким образом будут добиваться капитуляции.

Также мы писали о том, что помимо военных в столице ситуацию держат под контролем вооруженные люди из теробороны. Впрочем, не всем такие спонтанные проверки киевлян нравятся. Например, находящийся в Киеве гражданин США осудил власти за раздачу оружия гражданским.

В нашем онлайне - что происходит в Украине сейчас, 1 марта 2022 года. В телеграме "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото и видео.

Аналитика - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.