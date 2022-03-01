В интернете появилось видео некого американца, который сейчас находится в Киеве и вышел в понедельник утром прогуляться по столице после комендантского часа.

Происходящее ему очень не нравится. Особенно его напрягает большое число людей, которым раздали оружие. Он считает, что оружие зачастую получили преступники - отсюда мародёрства и ограбления.

Мужчина говорит, что это создаёт анархию.

Он боится не того, что его убьют русские или украинские военные, а того, что это сделают вооруженные гражданские.

Ранее "Страна" рассказывала, что недалеко от Киева был убит 41-летний гражданин Израиля Роман Бродецкий при попытке эвакуироваться. Точно не известно, кто в него стрелял, однако израильские СМИ пишут, что это были участники теробороны, которые ловят диверсантов и приняли израильтянина за чеченца.

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