В РФ допускают блокировку Аpp Store и Google Play. Вместо них хотят создать российский аналог
В России могут быть заблокированы магазины мобильных приложений Аpp Store и Google Play. Вместо них Кремль хочет создать свои аналоги.
Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Нужно создавать свою платформу" - заявил Мишустин.
Российский магазин онлайн-приложений на Android должен заработать к лету этого года, заявил Мишустин.
Ранее магазин приложений был у российского "Яндекса", но компания объявила о его закрытии 1 сентября 2020 года.
Напомним, что в России могут заблокировать YouTube.
Тем временем в РФ уже заблокировали основные соцсети. Недавно В России презентовали аналог Instagram - социальную сеть "Россграм".