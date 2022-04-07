В России могут быть заблокированы магазины мобильных приложений Аpp Store и Google Play. Вместо них Кремль хочет создать свои аналоги.

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Нужно создавать свою платформу" - заявил Мишустин.

Российский магазин онлайн-приложений на Android должен заработать к лету этого года, заявил Мишустин.

Ранее магазин приложений был у российского "Яндекса", но компания объявила о его закрытии 1 сентября 2020 года.

Напомним, что в России могут заблокировать YouTube.

Тем временем в РФ уже заблокировали основные соцсети. Недавно В России презентовали аналог Instagram - социальную сеть "Россграм".