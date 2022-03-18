Видеохостинг YouTube в России могут заблокировать до конца следующей недели. Не исключено, что это произойдет уже сегодня, Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Напомним, Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC незамедлительно прекратить распространение угроз в отношении граждан РФ на видеохостинге YouTube. Также мы сообщали, что Роскомнадзор потребовал от Google в максимально короткие сроки снять наложенные ограничения на YouTube-каналы "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд". Кроме того, поисковый гигант должен проинформировать об этом ведомство, а также обозначить причины блокировки указанных каналов.

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