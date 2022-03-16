VK Group (соцсеть "ВКонтакте") собралась перезапустить популярный в нулевые мессенжер ICQ (аська).

Об этом сообщают российские "Ведомости".

По данным близких к компании источников издания, обсуждение перезапуска ICQ началось в середине февраля.

Один из собеседников, близких к VK, сообщил, что проект перезапуска ICQ обсуждался на уровне топ-менеджмента VK Group в начале года, консультации прошли 16–17 февраля.

А на фоне санкций из-за вторжения в Украину и приостановки работы зарубежных компаний в России проект начали обсуждать уже с властями страны, сказал неназванный федеральный чиновник.

По словам чиновника, VK Group рассчитывает развернуть проект уже к лету 2022 года.

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