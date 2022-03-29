Российский аналог заблокированной в РФ соцсети Instagram - приложение "Россграм" презентовали в РФ после того, как его не удалось запустить в запланированный срок.

Видео презентации обнародовано на официальной страницы соцсети в Telegram.

Пока она будет доступна только для крупных блогеров, а также инвесторов. С апреля приложение выпустят в широкий доступ.

Судя по дизайну и функционалу - это очень похоже на привычную "инсту".

Напомним, "Инстаграм" в России заблокировали с 11 марта, хотя сервис по-прежнему доступен через ВПН. Многие российские звезды продолжают публиковать там свои фото и сториз.

Ранее сообщалось, что в РФ также заблокировали Facebook.

Также мы писали, что в России после блокировки соцсетей решили перезапустить популярный в нулевые мессенжер ICQ.

Тем временем, война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.