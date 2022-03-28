Российский аналог заблокированной в РФ соцсети Instagram - приложение "Россграм" - не удалось запустить в запланированный срок.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Россграм" планировали запустить сегодня в 12.40 сначала для партнеров (СМИ, спонсоры, инвесторы), затем для блогеров, а уже в апреле для остальных пользователей.

Но площадка не запустилась, пользователям не удалось зарегистрироваться даже для пробного доступа.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков заявил агенству, что у него "есть серьезные сомнения" в проекте.

"Дело в том, что один из сооснователей сказал, что он сокурсник Павла Дурова. А ведь основатель Telegram имеет филологическое образование, плюс, по моим данным, у него такого сокурсника не было", - сказал Зыков.

"То есть, возможно, проект окажется фальшивкой и не запустится вовсе", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, в России заблокировали Facebook, а после - Instagram.

Также мы писали, что в России после блокировки соцсетей решили перезапустить популярный в нулевые мессенжер ICQ.

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