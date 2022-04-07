Роскомнадзор ввёл запрет на распространение рекламы Google и его информационных ресурсов.

В качестве причины Роскомнадзор указывают "фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины" в YouTube и "дискриминация российских СМИ".

Поисковые системы теперь должны будут сообщать пользователям сети о нарушении Google российского законодательства.

Поиск "Яндекса" уже готов маркировать Google как нарушителя законодательства, заявили в Госдуме РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Роскомнадзор обвинил YouTube в "террористических действиях".

Также мы писали, что пользователи из России больше не смогут покупать приложения в Google Play.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 43-й день. Мы следим за ситуацией в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 42-го дня войны и санкциях, которые Запад ввел против РФ.