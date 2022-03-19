Верховный суд Бразилии вынес решение о блокировке мессенджера Telegram на всей территории страны.

Об этом сообщает CNN Brasil.

Причина блокировки - "игнорирование бразильского законодательства и неоднократное неисполнение судебных решений". Постановление о блокировке уже направлено местным цифровым платформам и провайдерам.

В случае отказа от его исполнения им грозит штраф до 100 тысяч реалов (20 тысяч долларов) ежедневно. Постановление вступает в силу с 21 марта.

Напомним, Павел Дуров извинился перед Верховным судом Бразилии за небрежность, в результате чего мессенджер постановили заблокировать в стране. Оказалось, что электронные письма просто потерялись.

Война в Украине продолжается уже 24-й день. "Страна" следит за деблокадой Мариуполя, переговорами с Россией и другими важными вещами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

Вчера "Страна" писала о том, чем закончились переговоры Байдена и Си Цзиньпина, на которых обсуждалась судьба Украины.

Кроме того, мы разбирались, почем аренда во Львове после угроз отбирать жилье у жадных владельцев, а также в том, как украинских беженцев принимают в Венгрии.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о блокаде Мариуполя и о том, как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.