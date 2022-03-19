Павел Дуров извинился перед Верховным судом Бразилии за небрежность, в результате чего мессенджер постановили заблокировать в стране. Оказалось, что электронные письма просто потерялись.

Об этом Дуров написал в своем Telegram.

"Похоже, у нас возникла проблема с пересылкой электронных писем между нашими корпоративными адресами в Telegram.org и Верховным судом Бразилии. В результате этого недопонимания суд постановил заблокировать Telegram за отсутствие ответа. От имени нашей команды я приношу извинения Верховному суду Бразилии за нашу небрежность. Мы определенно могли бы работать лучше.

В конце февраля мы выполнили решение суда, вынесенное ранее, и в ответ предложили в будущем отправлять запросы на удаление контента на специальный адрес электронной почты. К сожалению, наш ответ, должно быть, был утерян, потому что Суд использовал старый адрес электронной почты общего назначения в дальнейших попытках связаться с нами. В результате мы пропустили его решение в начале марта, которое содержало дополнительный запрос на удаление. К счастью, мы нашли и обработали его, предоставив сегодня еще один отчет в Суд", - написал Павел Дуров.

Напомним, что в Бразилии предположили, что Telegram может использоваться для массовой рассылки лживых новостей и иного рода дезинформации в преддверии запланированных на октябрь 2022 года всеобщих выборов. В связи с этим действующий глава TSE (Высший избирательный суд) Луис Роберту Баррозу направил несколько писем создателю мессенджера Павлу Дурову, однако не получил ответа ни на одно из них - ни на электронную почту, ни по физическому адресу его компании в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Ранее "Страна" сообщала, что основатель Telegram Павел Дуров заявил, что после просьб пользователей команда мессенджера приняла решение не ограничивать работу Telegram-каналов в Украине и России.

Также мы писали, что Павел Дуров рассказал о конфликте с ФСБ, причине продажи сети "ВКонтакте" и своих украинских корнях.