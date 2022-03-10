В ночь с 9 на 10 марта украинский интернет-провайдер Триолан подвергся хакерской атаке. Об этом говорится в сообщении компании в Telegram.

Триолан назвал атаку "подлой стратегией врага" и попыткой нарушить информационные сети и оставить людей без связи.

В связи с атакой абоненты провайдера остались временно без доступа к интернету.

Триолан - группа операторов связи со штаб-квартирой в Киеве. Бренд появился в 2008 году в Харькове. Это один из крупнейших интернет-провайдеров Украины.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

Мы подробно рассказывали о том, как развивались события на фронте вчера, 9 марта.

Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что сегодня в Анталье должна состояться встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как Европа принимает украинцев.