Пресс-секретарь президента РФ заявил о том, что Россия "не имеет отношения ни к каким DDoS-атакам", в том числе в Украине.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Нам ничего не известно. И ожидаемо Украина продолжает во всем обвинять. Россия не имеет отношения ни к каким DDoS-атакам", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о глобальном сбое украинского сегмента интернета и заявлениях Украины, что за этим стоит Россия.

Напомним, во вторник, 15 февраля, в Украине снова положили сайт "Дии" и устроили сбой в "Приват24". Позже Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности заявил о DDoS-атаке на сайты Минобороны, Вооруженных сил, "Приватбанка" и "Ощадбанка". В подразделении СНБО, которое занимается информационной безопасностью, в очередной кибератаке обвинили Россию.

Также мы писали, что полиция расследует хакерскую атаку на "Приватбанк", "Ощадбанк", Минобороны и ВСУ, дело открыто по двум статьям.

Кроме того, сообщалось, что хакерская атака на сайт Минобороны Украины, по утверждению ведомства, все еще продолжается со вчерашнего дня.