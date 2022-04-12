В Раде предлагают запретить российскую музыку на радио и телевидении
Народные депутаты Украины предлагают запретить транслировать российскую музыку по радио и телевидению. Соответствующий законопроект №7273 зарегистрировали в Раде.
Ограничения предлагают ввести до освобождения всех оккупированных украинских территорий.
Запрет на российскую музыку, согласно законопроекту, должен касаться также и ее исполнения гражданами и резидентами России. Такие треки нельзя будет услышать:
- по радио и ТВ;
- в развлекательных заведениях;
- в общественном транспорте (у коммунальных и частных перевозчиков);
- в учебных заведениях, учреждениях культуры и отдыха;
- в гостиничном и ресторанном бизнесе;
- в кинотеатрах;
- в общественном пространстве.
Напомним, мы писали, что польское министерство культуры выдало рекомендацию бойкотировать русскую культуру в публичном пространстве.
Также мы рассказали, что российский рэпер Оксимирон, отменивший все свои выступления в РФ 6 апреля дал в Берлине концерт на 1700 человек. Все сборы пойдут на помощь украинским беженцам.
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