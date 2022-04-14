Нардепы Кира Рудык ("Голос") и Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") пишут, что в Верховной Раде приостановили работу фракции "Оппозиционной платформы - за жизнь". Также, по их словам, из этой фракции вышли депутаты Дмитрий Исаенко и Анатолий Бурмич.

Кроме того, ряд телеграм-каналов пишут, что якобы соответствующее решение принял СНБО. Никаких официальных комментариев Совета национальной безопасности по этому поводу не было.

Позже стали известны подробности о приостановке деятельности фракции ОПЗЖ в Раде.

"Спикер Стефанчук сделал несколько объявлений подряд. После сообщения об избрании Юрия Бойко единоличным председателем и отзыве Вадима Рабиновича (ранее был сопредседателем фракции - Ред.) он сказал, что деятельность фракции "приостанавливается", согласно решению СНБО. Что это означает и как по решению СНБО можно приостановить деятельность фракции - непонятно. Вероятно, теперь депутаты фракции будут временно иметь статус внефракционных", - заявил один из парламентариев, который присутствовал на заседании.

Ранее, напомним, СНБО приостановил деятельность партии ОПЗЖ на время действия военного положения. В партии назвали это решение незаконным.

Ранее "Страна" публиковала детали законопроекта о запрете "пророссийских" партий. Не более чем за два месяца можно будет запретить партию и конфисковать ее активы. В самой ОПЗЖ проект назвали попыткой "рейдерского захвата".

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.