В Раде сообщили о приостановке работы фракции ОПЗЖ и о выходе из нее двух нардепов
Нардепы Кира Рудык ("Голос") и Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") пишут, что в Верховной Раде приостановили работу фракции "Оппозиционной платформы - за жизнь". Также, по их словам, из этой фракции вышли депутаты Дмитрий Исаенко и Анатолий Бурмич.
Кроме того, ряд телеграм-каналов пишут, что якобы соответствующее решение принял СНБО. Никаких официальных комментариев Совета национальной безопасности по этому поводу не было.
Позже стали известны подробности о приостановке деятельности фракции ОПЗЖ в Раде.
"Спикер Стефанчук сделал несколько объявлений подряд. После сообщения об избрании Юрия Бойко единоличным председателем и отзыве Вадима Рабиновича (ранее был сопредседателем фракции - Ред.) он сказал, что деятельность фракции "приостанавливается", согласно решению СНБО. Что это означает и как по решению СНБО можно приостановить деятельность фракции - непонятно. Вероятно, теперь депутаты фракции будут временно иметь статус внефракционных", - заявил один из парламентариев, который присутствовал на заседании.
Ранее, напомним, СНБО приостановил деятельность партии ОПЗЖ на время действия военного положения. В партии назвали это решение незаконным.
Ранее "Страна" публиковала детали законопроекта о запрете "пророссийских" партий. Не более чем за два месяца можно будет запретить партию и конфисковать ее активы. В самой ОПЗЖ проект назвали попыткой "рейдерского захвата".
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