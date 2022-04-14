Чернобаевка-15. ВСУ уничтожили российские склады с боеприпасами под Херсоном. Видео
Склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса РФ были вчера уничтожены под Херсоном.
Об этом в Facebook заявил советник главы ОП Алексей Арестович.
"Вы будете смеяться, но…Чернобаевка-15. Склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса (Крым) уничтожены", - написал он.
Вчера вечером жители Херсона сообщали и публиковали видео с мощными взрывами.
Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.
Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.
Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.