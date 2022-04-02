14-я Чернобаевка и отбитые попытки окружить Донбасс. Арестович озвучил сводку с фронта
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сегодня, 2 апреля, рассказал на традиционном брифинге о положении дел на фронте.
Основные тезисы:
- За прошедшие сутки главными направлениями были Киевская область, где ВСУ выбивали россиян с северо-востока и северо-запада. Освобождено более 30 населенных пунктов.
- В селе Дмитровка 2 украинских танка уничтожили 10 российских танков и значительное количество БМД.
- В ответ россияне пытаются заводить в Украину войска с территории Курской области с целью создания заслона при отступлении из Киевской и Черниговской областей. По одному из таких заслонов был нанесен мощный удар.
- В уже легендарной Чернобаевке под Херсоном уже в 13-й и 14-й раз удалось уничтожить технику россиян - батальон и батарею САУ.
- На Херсонском направлении продолжаются тактические наступательные действия ВСУ.
- Продолжаются попытки окружить группировку на Донбассе - от Изюма на юг и от Волновахи на север. Украина отбивает эти попытки, но там еще предстоят тяжелые бои, в том числе за Мариуполь.
- Бои на Донбассе станут ключевыми - после них у россиян закончатся ресурсы.
Также Арестович озвучил общие потери техники противника за время войны:
- танков - 631;
- боевых бронированных машин - 1776;
- артиллерийских систем - 317;
- реактивных систем залпового огня - 100;
- средств ПВО - 54;
- самолетов - 143;
- вертолетов - 134;
- автомобильной техники - 1236;
- кораблей\ катеров - 7;
- систем с горюче-смазочными материалами - 76;
- БПЛА - 87;
- специальной техники - 24;
- пусковых установок - 4.
Ранее "Страна" разбиралась, какие есть варианты соглашения о прекращении войны России и Украины.
Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.
Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.
Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.
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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.