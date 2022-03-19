Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что за последние сутки Вооруженные силы Украины нанесли несколько мощных ударов противнику, уничтожив ряд тыловых колонн в нескольких областях. Об этом он рассказал в ходе нового видеообращения.

По его словам, сейчас идут тактические бои местного значения. Основные направления российско-оккупационных войск остаются прежними: Изюм, Волноваха, Херсон и Николаев.

"По предварительным данным, уничтожен командующий 8 общей армией южного военного округа РФ. Эта армия отвечала за создание первого и второго АК или так называемых милиций так называемых "ЛНР" и "ДНР". И несла основную ответственность за события на Донбассе в течение предыдущих восьми лет. Вы будете очень смеяться, но это произошло в районе аэропорта Чернобаевка, где украинские военные уничтожают оккупантов шестой раз подряд", - сказал он.

В то же время Арестович уточнил, что воздушные силы Украины за последние 24 часа уничтожили 12 воздушных целей.

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