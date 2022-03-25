Во время боевых действий в Украине убит генерал-лейтенант, командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ Яков Рязанцев.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге.

"Наши войска, сейчас мы можем сказать наверняка, уничтожили командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа Российской Федерации, генерал-лейтенанта Якова Владимировича Рязанцева. И это произошло, вы будете очень смеяться, на аэродроме Чернобаевка близ Херсона", - сказал Арестович.

Днем об убийстве Рязанцева сообщал и нардеп Алексей Гончаренко.

В РФ официально сообщение о гибели Рязанцева не подтверждали и никак не комментировали.

Напомним, ранее Арестович рассказывал, что ВСУ уничтожили армию оккупанта в Чернобаевке шесть раз.

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