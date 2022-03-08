Сегодня, 8 марта, министр обороны Алексей Резников заявил, что российские военные убили 400 и ранили еще 800 гражданских.

Об этом он сообщил в ходе сегодняшнего видеообращения.

"Уже установлено, что российские солдаты убили 38 украинских детей и более 70 ранили. В целом подтверждены данные о более чем 400 убитых и более 800 раненых гражданских", - рассказал министр.

Также Резников сообщил, что это только предварительные данные, так как "враг устроил настоящий акт геноцида против Украины".

По словам министра обороны, только в Мариуполе Донецкой области захвачены в заложники 400 тысяч мирных украинцев.

Ранее "Страна" сообщала, что Запорожская ОГА заявила, что "кадыровцы" убили развозивших пенсии сотрудников "Укрпочты".

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.