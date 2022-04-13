В политических кругах Украины, несмотря на широкомасштабную войну с Россией, циркулируют слухи о дискуссии внутри команды президента Владимира Зеленского о судьбе нынешней Верховной Рады.

Правда, информация разнится: кто-то утверждает, что власть рассматривает вариант внеочередных парламентских выборов сразу после окончания войны, а кто-то - что дальше обсуждений идеи роспуска дело не идет. В президентской команде, подтверждая разговоры на тему парламента девятого созыва, говорят об усталости от него и "теоретическом желании" его распустить. Но, по их словам, в практическом плане тут ничего не делается.

"Мы обсуждаем этот вопрос не предметно. Совсем не до роспуска Рады сейчас, хотя этот состав действительно хорошо бы поменять", - прокомментировал "Стране" настроения во власти высокопоставленный собеседник из партии "Слуга народа".

Вместе с тем он признал, что плюсы и минусы перевыборов действительно анализируются, а также проводятся замеры общественного мнения.

Подробности - в материале "Страны".

Вопросы роспуска

В мирное время тема роспуска Верховной Рады всплывала в политической дискуссии с завидной регулярностью. Были споры и насчет даты выборов: осенью или 2023-го, на чем настаивают конституционалисты, или 2024 года.

Казалось бы, война должна отодвинуть тему на обочину политики, чего, кстати, требует и законодательство: Рада не может быть распущена в военное положение, да и выборы в этот период не проводятся.

Но, по наблюдениям "Страны", идея, несмотря ни на что, обрела злободневность. Вариант досрочных выборов в Раду обсуждают и во власти, и в оппозиции. Правда, разговоры носят теоретический характер - по указанным причинам. И касаются времени после окончания войны (которая еще не закончилась, при том, что власти призывают население быть готовым к длительному противостоянию).

Ходят разговоры о досрочных выборах и в Верховной Раде. "Я слышал такую версию, в том числе от представителей власти", - говорит собеседник в руководстве одной из оппозиционных фракций.

По его словам, в обсуждениях этой идеи власть отталкивается от нынешнего высокого рейтинга Зеленского, считая, что на его популярности можно выиграть выборы в Раду даже с еще лучшим результатом, чем в 2019 году.

"Логика у моих собеседников следующая: с таким уровнем поддержки Зе может не глядя распустить Раду. Повод, например, такой: депутатов-коллаборантов не должно быть в парламенте. Другое дело, что во время войны конечно же выборы проводить никто не будет. Для этого необходимо завершение боевых действий. Как минимум в их активной форме", - говорит источник.

Время перемен

Согласно обнародованным данным, рейтинги власти в войну действительно резко подскочили. По замерам агентства Info Sapiens, проводившимся 24-28 марта, 52% респондентов, определившихся с выбором, проголосовали бы за СН. Следующая второй "Евросолидарность" имеет лишь 12,6%.

А вот перед вторжением России картина электоральных предпочтений была другой. По данным Киевского международного института социологии, в середине февраля ЕС поддерживали 22,9% среди тех участников опроса, кто собирался голосовать, СН - 16,4%.

Высокопоставленный собеседник в СН дал понять, что заказанные ими исследования показывают примерно тот же расклад - поддержка партии "Слуга народа" более 50%.

Впрочем, по его словам, никаких практических действий по роспуску Рады не проводится.

"Если нам не будут давать проводить нужные для страны решения, если продолжатся политические манипуляции, интриги, у лидеров государства может родиться мысль о роспуске и перевыборах. Но это возможно только после окончания войны. Но даже после наступления мира выборы быстро провести не удастся. Огромное количество людей покинули свои дома, выехали за границу. Не все сразу вернутся в страну. Открыть столько избирательных участков за границей, чтобы все беженцы проголосовали, мы не сможем. И в самой Украине организовать избирательный процесс будет очень сложно. Поэтому досрочные выборы, даже если и будет принято такое решение, это точно не вопрос ближайших месяцев после войны", - утверждает собеседник, добавив .

Тем не менее, политические оппоненты власти берут их в расчет в своей работе с электоратом, утверждает источник.

"Петр Алексеевич (Порошенко - Ред.) видит, что его электоральное ядро сыпется, и поэтому попробовал нагнать "зрады". Не получилось. Но делать им нечего, поэтому будут гнуть ту же линию. Цель - сохранить "на зраде" 5-7% рейтинга, чтобы было от чего отталкиваться. Правда, в ситуации тотального контроля особо не разгонишься. Юлия Владимировна (Тимошенко - Ред.) действует умнее: оставшись без доступа в телевизор, она поехала по регионам. Обнимает, утешает, раздает деньги. У остальных ситуация совсем плохая", - говорит собеседник во фракции "Слуга народа".

Еще одна важная тенденция, которая может повлиять на будущие расклады и на которую обращают внимание во власти, - изменение положения в стране олигархов.

"Сегодня их телеканалы просят у государства средства на поддержание своей работы. Наверняка кому-то из их владельцев завтра будет нужна государственная помощь на восстановление или поддержание работы промышленных предприятий. Это все приведет к минимизации их возможности влиять на политику в государстве. В таких условиях первый после войны состав Рады может стать действительно неолигархическим и иметь хорошие шансы провести нужные стране, а не олигархам реформы", - говорит источник.

Правда, оппоненты власти говорят, что после окончания войны политическая ситуация может измениться.

"Проблема в том, что народные настроения сейчас чрезвычайно изменчивые. На каких условиях и когда закончится война - пока непонятно. Примет ли общество такие условия? Поэтому рейтинги сейчас относительны", - комментирует собеседник в руководстве одной из фракций.