Флагман черноморского флота России крейсер "Москва" из-за попадания противокорабельной крылатой ракеты "Нептун" получил существенные повреждения и начал тонуть.

Об этом сообщают в Оперативном командовании "ЮГ" Украины.

"Возник пожар. Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса опрокинули крейсер и он начал тонуть", - говорится в сообщении.

Напомним, Минобороны России утверждает, что корабль хоть и получил повреждения, но находится на плаву.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.