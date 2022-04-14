В Минобороны РФ фактически подтвердили удар по крейсеру "Москва" и пожар на нем, о которых вчера сообщили в Офисе президента и Одесской ОВА.

Заявление ведомства публикуют российские информационные агентства.

Правда, о самом ударе прямо не говорят. Министерство сообщает лишь о "пожаре".

"В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьёзные повреждения", - заявляет Минобороны РФ.

Напомним, вчера украинская сторона сообщила о попадании ракеты "Нептун" в ракетный крейсер "Москва" - флагман Черноморского флота РФ. По данным главы Одесской ОВА Максима Марченко, крейсеру нанесли очень серьёзные повреждения.

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