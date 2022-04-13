Войска РФ нанесли ракетный удар по жилому дому под Славянском. Пострадали не менее семи человек
Под Славянском российские войска нанесли ракетный удар по жилому дому в населенном пункте Черкасское. Ранены не менее семи человек.
Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
По его словам, удар был нанесен утром в среду, 13 апреля, повреждены многоквартирные дома.
Сегодня также под ударом оказались Авдеевка и Большая Новоселка. В Авдеевке поврежден жилой дом и объекты городской инфраструктуры.
"В Великой Новоселке в результате обстрелов поврежден частный дом, владелица которого получила легкую контузию", - добавил Кириленко.
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