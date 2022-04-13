Под Славянском российские войска нанесли ракетный удар по жилому дому в населенном пункте Черкасское. Ранены не менее семи человек.

Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, удар был нанесен утром в среду, 13 апреля, повреждены многоквартирные дома.

Сегодня также под ударом оказались Авдеевка и Большая Новоселка. В Авдеевке поврежден жилой дом и объекты городской инфраструктуры.

"В Великой Новоселке в результате обстрелов поврежден частный дом, владелица которого получила легкую контузию", - добавил Кириленко.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.