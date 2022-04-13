Украинская сторона сообщает о попадании ракеты "Нептун" в ракетный крейсер "Москва" - флагман Черноморского флота Российской Федерации.

О том, что ВСУ поразили "Москву" и там начался пожар, одним из первых рассказал в соцсети волонтер и журналист Александр Карпюк, который ведет блог под псевдонимом Серж Марко.

"Двумя ракетами "Нептун" только что поражен крейсер "Москва". Стоит, горит. А на море шторм". - написал Карпюк в Фейсбуке.

Затем информацию подтвердил в беседе с Марком Фейгиным советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он сказал, что крейсер "сильно горит".

Глава Одесской ОВА Максим Марченко также заявил, что по крейсеру "Москва" нанесли удар "Нептуном".

"Ракеты Нептун нанесли крейсеру очень серьёзные повреждения", - утверждает Марченко в своем Телеграм-канале.

Кроме того, об ударе по "Москве" заявили Антон Геращенко и Андрей Ермак.

Между тем российские Телеграм-каналы пишут, что по "Москве" действительно стреляли "Нептуном", но якобы промахнулись и корабль на ходу.

Напомним, в начале войны РФ захватила остров Змеиный, обстреляв его артиллерией именно с крейсера "Москва".

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.