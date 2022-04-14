Минобороны РФ рассказало свою версию о том, что произошло с крейсером "Москва"
Минобороны России рассказало свою версию о том, что по итогу произошло с флагманом Черноморского флота крейсером "Москва", по которому, как заявила Украина, ВСУ ударили ракетами "Нептун".
Как утверждают в Москве, корабль не затонул и "сохраняет плавучесть".
"Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены. Крейсер "Москва" сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено. Экипаж был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского Флота. Принимаются меры по буксировке крейсера в порт", - заявило Минобороны России.
При этом о причинах произошедшего в российском оборонном ведомстве по-прежнему не говорят. Заявляют лишь, что "причины пожара устанавливаются".
Напомним, вчера украинская сторона заявила о попадании ракеты "Нептун" в ракетный крейсер "Москва" - флагман Черноморского флота РФ. По данным главы Одесской ОВА Максима Марченко, крейсеру нанесли очень серьёзные повреждения.
После этого в Минобороны РФ сообщили лишь о "пожаре" на флагмане.
Также сообщалось, что пока нет позиции от ВСУ - что произошло с российским крейсером. В утренней сводке Генштаб Украины об этом не упомянул.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.
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