Утром в четверг, 14 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал новую сводку с фронта. Сообщается, что враг продолжает наращивание авиационной группировки вблизи восточной границы Украины, усиливает артиллерийские подразделения, оптимизирует существующие системы управления, разведывательного и медицинского обеспечения.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, сохраняется постоянная угроза применения противником ракетного вооружения по всей территории Украины.

Войска РФ продолжают наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

"В белорусском населенном пункте Холмич, на блокпостах, военная полиция вооруженных сил РФ и республики Беларусь проверяет личные телефоны. Гражданским сообщается, что украинские подразделения в любое время могут совершить нападение на территорию Беларуси", - пишет Генштаб.

Кроме того, сообщается, что на Сиверском направлении враг производит перегруппировку подразделений Центрального военного округа с территории Брянской и Курской областей. После восстановления боеспособности противник осуществляет сосредоточение указанных подразделений в Белгородской и Воронежской областях. Враг усиливает контроль границы, производит инженерное оборудование позиций, опорных пунктов и обеспечивает присутствие на них незначительного количества личного состава, вооружения и военной техники.

Генштаб сообщает, что на Слобожанском направлении противник ведет разведку вероятных направлений наступления, наращивает систему разведки, управления и медицинского обеспечения. Продолжает частично блокировать Харьков и производит обстрелы города из артиллерии, проводит перегруппировку подразделений и пополнение запасов.

"На Донецком и Таврическом направлениях враг вел боевые действия в районах Славянска, Попасной и Курахово и штурмовые действия в городе Мариуполь. Успеха не имел. Продолжаются бои", - сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, сообщается, что за счет отдельных подразделений 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа осуществляется усиление группировки врага в районе Северодонецка.

"На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается проведение принудительных мобилизационных мероприятий. Так, в городе Горловка проводятся ежедневные обходы частных и многоквартирных кварталов. Кроме того установлено, что российское командование поставило задачу мобилизовать 60-70 тысяч человек на территории так называемой "ДНР". Однако указанные показатели были выполнены всего на 20 процентов", - сообщает Генштаб ВСУ.

На Южнобугском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов, проводит мероприятия по инженерному оборудованию позиций. Оказывает огненное влияние на подразделения украинских войск.

Также враг ведет боевые действия в районе Александровки. Пытается возобновить наступление с целью возвращения утраченных позиций в районе Осокоровки.

По данным Генштаба ВСУ, на территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за прошлые сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены танк, четыре единицы бронированной и шесть автомобильной техники, а также одна артиллерийская система противника. Подразделениями зенитных ракетных войск в течение предыдущих суток сбиты два вражеских истребителя.

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