Американский Институт изучения войны в ночь с 13 на 14 апреля опубликовал актуальную карту боевых действий в Украине. Сообщается, что утверждения РФ о массовой капитуляции украинцев в Мариуполе, скорее всего, ложны, однако российские силы вынудили украинские войска покинуть металлургический завод имени Ильича в Мариуполе, сузив два оставшихся очага украинских сопротивления.

Об этом институт сообщает в Facebook.

"Украинские защитники Мариуполя не смогут продержаться бесконечно, но остается неясным, как быстро Россия сможет захватить город", - сообщает институт.

Сообщается, что российские силы продолжали безуспешные локальные атаки на востоке Украины в течение последних 24 часов на фоне продолжающейся подготовки к вероятному более широкому наступлению. РФ продолжает перебрасывать подразделения на Донбасс

Также, по данным института, российские силы, скорее всего, продолжат текущие наступательные операции в районе Донбасса, вводя в бой подкрепления по мере их появления, а не собирая их для более скоординированного и слаженного наступления.

"Российские силы продолжали перегруппировываться в Харьковской области для проведения наступательных операций и 13 апреля провели лишь незначительные атаки южнее Изюма", - пишет институт.

Кроме того, сообщается, что 13 апреля российские силы провели небольшие атаки в Херсонской области, но безуспешно.

"Белорусские пользователи соцсетей засняли за последние несколько дней несколько колонн российской техники, направлявшихся в сторону России в Беларуси", - сообщает институт.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Кроме того, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.