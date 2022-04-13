В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали вечернюю сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 13 апреля, в которой сообщается, что в Донецкой и Запорожской областях российские войска находятся в готовности к наступательным действиям. В Мелитополе, как заявляет Генштаб, с 20 марта по 12 апреля во время патрулирования по городу погибло 70 российских солдат.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Враг продолжает наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях подразделениями противника активных действий не проводилось. Российские войска осуществляют перемещение отдельных подразделений на определенные направления.

На Слобожанском направлении идет частичная блокировка врагом Харькова. В связи с невозможностью его захвата вооруженные силы Российской Федерации продолжают артиллерией уничтожать инфраструктуру города.

На Донецком и Таврическом направлениях, по имеющейся информации, противник находится в готовности к наступательным действиям. Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на захвате отдельных кварталов города Мариуполя и наносить авиационные удары, а также пытается проводить штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Рубежное и Попасная.

На Южнобужском направлении противник проводит воздушную разведку с целью выявления подразделений Вооруженных Сил Украины. В боевых действиях на части территорий юго-восточных областей Украины в составе группировки войск противника действуют отдельные подразделения 103-го, 109-го, 113-го, 125-го и 127-го мотострелковых полков. Их комплектование производилось во время принудительной мобилизации мужчинами из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Структурно указанные полки насчитывают до 5 батальонов численностью около 300 военнослужащих в каждом. Опыт ведения боевых действий имеет только 5-10 процентов личного состава указанных подразделений. Управление полков состоит из офицеров вооруженных сил РФ. Эти формирования испытывают значительные проблемы с обеспечением вооружением, боеприпасами и медикаментами.

Враг продолжает противоправные действия в отношении гражданского населения на временно занятых территориях. Россияне проводят проверки документов, личных вещей и мобильных телефонов. Также оккупанты осуществляют принудительные проверки помещений. На некоторых занятых территориях Харьковской области враг вывел из строя сеть сотовой связи.

Знаковым является то, что оккупационные войска продолжают нести потери на временно занятых территориях. Так, в период с 20 марта по 12 апреля этого года в городе Мелитополь Запорожской области около 70 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации погибли во время патрулирования территории в ночное время.

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