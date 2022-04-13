Российский МИД ввел ответные санкции против граждан США. Под них попали все 398 членов Палаты представителей - нижней палаты Конгресса страны.

О санкциях сообщила 13 апреля пресс-служба ведомства в Фейсбуке.

"В порядке реакции на очередную волну антироссийских санкций, введенных администрацией Байдена 24 марта против 328 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, что с учетом прежде внесенных в черный список российских парламентариев составляет практически весь ее состав, вводятся зеркальные санкционные ограничения в отношении 398 членов Палаты представителей Конгресса США", - заявили в МИД РФ.

Американских законодателей, включая руководство и председателей комитетов нижней палаты Конгресса, внесли в российский стоп-лист на постоянной основе. Вместе с другими действующими законодателями, кому, как спикеру Нэнси Пелоси, въезд в Российскую Федерацию был закрыт ранее, "листированию" на основе взаимности подвергнуты все конгрессмены США.

Ранее "Страна" сообщала, что Минфин США принял санкции против Путина, Лаврова и членов Совбеза РФ.

Мы также писали, что Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы РФ, поддержавших вторжение в Украину.