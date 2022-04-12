Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, которая в первом туре выборов набрала всего на 4% меньше голосов, чем действующий лидер, заявила, что не выступает за отмену санкций против Российской Федерации.

Об этом она сказала в эфире радиостанции France Inter во вторник, 12 апреля.

"Я не являюсь ничьим "троянским конем". Я не выступаю за отмену санкций. Я выступаю против тех санкций, которые касаются энергетического сектора, так как не хочу, чтобы французы сталкивались с негативными последствиями", - заявила Марин Ле Пен.

Напомним, ранее "Страна" рассказывала, чего ждать после первого тура выборов во Франции и станет ли Макрон снова президентом.

Также мы разбирались, как война в Украине может повлиять на выборы во Франции.

Кроме того, сообщалось, что кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен намерена вывести страну из НАТО в случае своего избрания.

В выпуске блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева разбиралась, как проходила предвыборная кампания во Франции и как с ней были связаны поездки Макрона в Москву и Киев.