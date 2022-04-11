На выборах президента Франции - без неожиданностей.

По данным экзитпола, в первом туре с отрывом c 28% победил Эммануэль Макрон, обогнав свою главную конкурентку Марин Ле Пен, которая взяла около 23%.

Практически все остальные кандидаты призвали либо голосовать во втором туре за Макрона, либо, как Меланшон, у которого 21%, не голосовать за Ле Пен. Из поддержавших ее - ультраправый журналист Земмур (взял около 7%).

Впрочем, как ожидают эксперты, сюрпризы еще возможны, и схватка Макрона и Ле Пен во втором туре через две недели будет жестче, чем на прошлых выборах в 2017 году.

Решающие голоса "левого" Меланшона

В то время как одни уверены, что только нечто экстраординарное может помешать Макрону переизбраться, есть мнение, что нарастающий топливный кризис и рекордная инфляция могут повысить шансы Ле Пен на победу.

"Еще месяц назад никто не мог предугадать, что рейтинги Ле Пен подскочат - часть французов винит Макрона в экономических неурядицах, в том, что он переключился на пиар вокруг войны в Украине, а не занимался проблемами Франции. Есть вероятность, что за две недели Ле Пен может еще укрепить свои позиции. Хотя многие все же считают, что ее радикальный имидж, от которого в эту кампанию она пыталась избавиться, не позволит ей выиграть", - говорит нам политолог Доминик Рейни.

Решающими могут стать голоса сошедших с гонки кандидатов.

"Электорат левого кандидата Меланшона - это рабочие и люди ниже среднего достатка, и они могут проголосовать за Ле Пен, несмотря на призыв самого Меланшона. Земмур и еще один кандидат Дюпон также призвали голосовать за Ле Пен - это уже 9%. Избиратели правых, которые в совокупности набрали 5%, тоже отдадут голоса за Ле Пен, что в результате может дать ей возможность победить", - говорит нам французский политолог Омар Арфуш.

Макрон, оставаясь фаворитом опросов общественного мнения, все же потерял электорат по сравнению с выборами 2017 года.

По опросам, во втором туре он может победить с перевесом в пределах статистической погрешности. Ле Пен социологи обещают 48,5% голосов против Макрона - это самый высокий результат за время ее политической деятельности.

Это при том, что пять лет назад Макрон взял 66%, что было вдвое больше, чем у Ле Пен (в первом туре тогда у Макрона было 24%, у Ле Пен - 21%).



Те же опросы показывают, что покупательная способность стала главной заботой избирателей на фоне резкого роста цен на энергоносители и растущей инфляции.

"Ле Пен успешно сосредоточила на этом свою кампанию, в то время как Макрон был больше озабочен войной в Украине и европейской реакцией на происходящее", - пишет BBC.

Впрочем, хотя избиратели и недовольны экономической политикой Макрона, безработица в стране находится на самом низком уровне за последние годы, и опрошенные не думают, что кто-то из его оппонентов добился бы большего.

"Потеряет контроль над парламентом"

Неуверенная победа Макрона может лишить его контроля над парламентом в ближайшем будущем. Парламентские выборы пройдут сразу после президентских и от них зависит какое будет сформировано правительство.

"Даже если Макрон добьется успеха, победа с небольшим перевесом может плохо сказаться и на возможности проводить дальнейшие реформы, в том числе и потому, что его центристская партия "Вперед, республика", потерпевшая поражение на всех недавних местных выборах, может растерять голоса на парламентских выборах в июне", - пишет BBC.

44-летний Макрон по-прежнему считается "президентом богатых". В своей программе он предлагает полную занятость в течение пяти лет, снижение налогов на 15 млрд евро в год для домашних хозяйств и предприятий и постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 65 лет.

Ле Пен обещает остановить злоупотребление правом на убежище, проведя референдум об ограничении иммиграции, и запретить ношение хиджаба в общественных местах. Также она собирается отменить подоходный налог для лиц моложе 30 лет и освободить компании от налоговых отчислений, если они повысят минимальную заработную плату на 10% для своих сотрудников.

Она также хочет превратить Европейский Союз в союз наций, не связанный общими законами ЕС. При этом она осуждает воззрение России в Украину. Но считает, что не нужно вводить санкции против России в том случае, если они в большей степени бьют по самим европейцам.