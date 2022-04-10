Действующий президент Франции Эммануэль Макрон, представляющий партию "Вперед, Республика!", и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен проходят во второй тур президентских выборов, который состоится в воскресенье, 24 апреля

Об этом сообщает BFM TV.

Участки для голосования закрылись во Франции в первом туре выборов президента, начался подсчет голосов.

Согласно опросу Elabe, Макрон в первом туре набирает 28,5% голосов, Ле Пен - 24,2%. Третьим стал лидер левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон - у него, по данным Elabe, 20,2% голосов.

Мэр Парижа Анн Идальго, баллотировавшаяся от Соцпартии, призвала сторонников поддержать Макрона во втором туре выборов президента Франции.

Кандидат в президенты Франции Меланшон (по данным экзитполов у него третье место) призвал сторонников во втором туре не голосовать за Ле Пен: "Нельзя дать ей власть".

Занявший четвёртое место Эрик Земмур (8%) призвал голосовать за Ле Пен.

Президент Франции избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием на пять лет и может быть переизбран один раз.

В соответствии с французской конституцией, если ни один из кандидатов не получает абсолютное большинство в первом туре, то проводится второй тур. С начала действия таких правил в 1965 году во Франции всегда требовался второй тур, в который выходят два кандидата с наибольшим числом голосов.

В первом туре выборов президента Франции не участвовали 27% избирателей, около 13 млн французов, сообщают местные издания.

В 2017 году во второй тур президентских выборов также прошли Макрон и Ле Пен. Во втором туре с 66,10% голосов победил Макрон.

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