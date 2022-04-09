Во Франции накануне намеченного на 10 апреля первого тура президентских выборов - крутой поворот.

Рейтинги Марин Ле Пен, ультраправой соперницы Эммануэля Макрона, внезапно пошли вверх, а разрыв между ними сократился настолько, что переизбрание действующего президента оказалось под вопросом.

И пока Макрон постит трагические фото после переговоров с Путиным и Зеленским, опросы показывают, что Ле Пен как никогда близка к победе на президентских выборах.

На гонке сказывается плачевное состояние французской экономики - с рекордной инфляцией и топливным кризисом из-за роста цен на энергоносители, который, в свою очередь, являются следствием войны в Украине.

Удар по НАТО и санкциям

Месяц назад главная конкурентка Макрона отставала на десять процентов и боролась с ним за выход во второй тур.

"Теперь она считается явным фаворитом в борьбе с Макроном за пост президента после первого тура. Если она выйдет во второй тур 24 апреля, опросы общественного мнения впервые показывают, что победа Ле Пен находится в пределах погрешности", - сообщает BBC.

Ход президентской кампании во Франции уже вызвал большую обеспокоенность в США, где Ле Пен считают симпатиком Путина, хотя она и раскритиковала его вторжение в Украину.

В Вашингтоне, отмечает Politico, опасаются, что победа Ле Пен станет ударом по НАТО и антироссийским санкциям.

Как пишет издание Politico, рост популярности ультраправой Ле Пен связан сейчас не с ее пророссийской или антиисламской риторикой, а с критикой дороговизны и падения уровня жизни. Миллионы французов едва сводят концы с концами из-за резкого роста цены на газ на треть.

На митинге перед выборами Ле Пен призвала избирателей "вернуть себе контроль".

"Ле Пен хватило ума переключиться с пророссийской позиции на более умеренную точку зрения, также она была готова принять беженцев из Украины сразу же. За счет смены дискурса Ле Пен сумела получить большую часть голосов другого пророссийского ультраправого кандидата Эрика Земмура", - сказал BBC Жиль Пари, специалист по выборам издания Le Monde.

Макрон тем временем обнаружил, что "вся энергия, которую он потратил на борьбу с войной Путина в Украине, мало помогла в непредсказуемом голосовании Франции", пишет BBC.

Более того, он столкнулся с критикой со стороны премьер-министра Польши Моравецкого, за то, что так регулярно общался с президентом России.



"Я не тот, кто симпатизирует Путину. Я не тот, кто ищет финансирование из России. Это другие кандидаты. Я беру на себя полную ответственность за то, что говорил с президентом России от имени Франции. Я никогда не был наивен, в отличие от других. Я никогда не был соучастником, в отличие от других", - отрезал он во время общения с избирателями и назвал Моравецкого "антисемитом", которые работает на победу Ле Пен.

Как напоминает BBC, Путин публично поддержал Ле Пен во время прошлой президентской гонки, и ее партия "Национальное объединение" в настоящее время погашает кредит в российском банке.

На этих выборах она осудила нападение Путина на Украину, но на этой теме не акцентирует свою кампанию, сосредоточившись на основной теме своей кампании: росте цен во Франции.

И поскольку из-за войны и санкций против России цены на бензин и товары первой необходимости взлетели вверх, предвыборная стратегия Ле Пен продолжает приносить свои плоды.



"Много работающих французов вынуждены спать в своих машинах, потому что не могут позволить себе квартиру, и им никто не помогает. Это позор. Раньше я голосовала за левых, но на этот раз вполне могу голосовать за правых", - цитирует BBC француженку Мелину, которая пришла посмотреть на митинг президента Макрона в Спезе на этой неделе и признала, что экономическая ситуация изменила ее взгляды.



Другая жительница Франции, владелица булочной Софи голосовала за Макрона пять лет назад, потому что "боялась" голосовать за Ле Пен. Но она больше не боится: Софи настолько уверена в победе Ле Пен, что заключила пари со своими клиентами на исход выборов.

"Ле Пен эволюционировала, она учится на своих ошибках. Она более человечная, и мы понимаем ее, когда она говорит", - объяснила Софи свою позицию.

Смягчила риторику

Крайне правый лидер Франции за последние пять лет смягчила свою риторику и представила более умеренный образ.

Она по-прежнему обещает строгие ограничения на иммиграцию, политику "французы прежде всего" в отношении жилья, работы и льгот, а также запрет на ношение мусульманского хиджаба в общественных местах. Но она также отказалась от своего плана выхода Франции из ЕС, а также подчеркивает, что она ничего не имеет против мусульман, которые уже являются гражданами страны.

Французский политолог Омар Арфуш в беседе со "Страной" подтвердил, что за последние несколько дней предвыборная ситуация во Франции резко изменилась в пользу Ле Пен.

"Одна из причин резкого роста ее рейтингов - участие в молодежной телепередаче, куда не ходят кандидаты, а смотрят в основном мусульмане Франции, которых 6 миллионов. Ле Пен убедила их, что она не против местных мусульман и что они стопроцентные французы. Что она просто против миграции, и не делит ее на исламскую и другую. В итоге мусульманские избиратели хотят голосовать за Ле Пен, может, больше, чем за Макрона. У Ле Пен вдруг появился запас голосов, которого раньше у нее не было. Разница с Макроном - очень маленькая. Еще немного - и баланс сил может оказаться на ее стороне, что может ей обеспечить кресло президента", - считает Арфуш.

По его мнению, Ле Пен стопроцентно выйдет во второй тур с Макроном.

"Есть и другие факторы, которые играют в пользу Ле Пен. Например, то, что Макрон отказался от предвыборных дебатов. Он говорит, мол, в Украине - война, мне не до этого. И только дает интервью. Многие политики Франции критикуют его за отказ от дебатов, считая, что нет дебатов - нет легитимного президента. И даже после того как большинство кандидатов на выборах подписали петицию, Макрон отказывается от дебатов. Такое во Франции впервые. А еще он объявил, что проведет "митинг века". И когда французы пришли на этот "митинг века", оказалось, что Макрон очень плохо выступал, никого не убедил, многие разочаровались. Кроме того, Макрон немного потерял лицо в войне России с Украиной. Он постоянно разговаривает с Путиным, но никакого результата нет. А Ле Пен считали пророссийской, но сейчас она защищает украинцев. И если она станет президентом, то она не будет надеяться на НАТО и США, а хочет создавать европейскую армию, хочет усилить возможности Франции и Европы в военном направлении", - говорит Арфуш.

Последствия для Украины

Тем времен исход выборов во Франции, говорят эксперты, может повлиять как на геополитические расклады в целом, так и иметь последствия для Украины.

Возможная победа Ле Пен может пошатнуть основы не только Евросоюза, но и НАТО, опасаются в США. В этом случае в Вашингтоне прогнозируют, что антироссийские санкции Европы будут заморожены, а Франция может приостановить членство в НАТО, и за ней последуют ряд других участников альянса, недовольных политикой США.

Правда, с учетом позиции Ле Пен по войне в Украине вряд ли она вдруг развернется в сторону поддержки Путина или же отмены уже введенных санкций. Однако, новые санкции (например, нефтяное эмбарго на российскую нефть, о возможности которого на днях заявил Париж), будут под большим вопросом. Ле Пен уже призвала не вводить санкции против России, которые в большей степени вредят странам Запада. А эмбарго на нефть может еще более увеличить цены на топливо во Франции, за рост которых Ле Пен сейчас критикует Макрона.

Второй сценарий - выигрыш Макрона с небольшим отрывом - также может привести к негативным последствиям для Америки. Это испугает власти других стран Европы, что им также придётся иметь дело с ростом популярности несистемных политиков. В любом случае пытаться сохранить единство коллективного Запада после французских выборов, как считают в Вашингтоне, будет гораздо сложнее.

"Победа Ле Пен, когда-то немыслимая, приведет Европейский Союз к самому большому кризису со времен Brexit, что потенциально может привести к расколу ЕС и полностью перевернуть континент. А в краткосрочной перспективе это сильно пошатнет проукраинскую коалицию, простирающуюся от Варшавы до Вашингтона", - пишет Politico.

"Если Ле Пен возглавит Францию, будет невероятно сложно сохранить относительное единство, которое трансатлантическое сообщество до сих пор демонстрировало в войне в Украине", - сказал Politico Лорен Сперанца, директор программы трансатлантической обороны и безопасности Центра анализа европейской политики.